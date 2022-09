Amplio apoyo al acompañamiento de Sáenz a los peregrinos de Cachi

El martes al mediodía llegó una de las peregrinaciones más populosas: la de los Valles Calchaquíes que salieron el viernes y recorrieron unos 170 kilómetros para llegar a la Catedral, hasta donde el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, acompañó a los más de seis mil peregrinos.

El mandatario publicó en su cuenta de Facebook alrededor de 15 fotografías en las que se lo ve con la pechera anaranjada con la leyenda “Peregrino de Cachi” en inmediaciones a la Catedral Basílica, liderando el numeroso grupo, abrazando al pueblo, sonriendo y emocionado.

“Gracias por permitirme acompañarlos hasta la Catedral para su encuentro con el Señor y la Virgen del Milagro”, escribió Gustavo Sáenz.

“El Señor y la Virgen del Milagro te Bendigan Gustavo...y Fortalezca y de Sabiduría a todos los q acompañan tu gestión, para q sea un latido a la par de la gente, de Todos, con el Corazón deseo q La luz del Milagro nos encuentre Unidos a Todos...”, escribió un usuario de Facebook.

“Sr gobernador un buen gesto que Dios y la virgen del milagro lo acompañe y bendiga siempre”, le dijo otra.

La publicación tuvo más de 150 comentarios, prácticamente el 100% demostrando un amplio apoyo a “un verdadero gobernador”, según le escribió en la red social otra usuaria.

Cecilia Olivia, también comentó la publicación de Sáenz y dijo: “Para los que hablan sin saber desde que conducía un programa radial y ya pintaba pa consejal camina con los peregrinos bendiciones”.

La usuaria Gabriela Corregidor, le escribió al gobernador: “Gracias Gobernador por cumplir el sueño de mi familia de tener una casa propia .Que El Señor y Virgen Del Milagro me lo acompañe y me lo llenen de bendiciones hoy y siempre”.

En tanto, Rebeca Sulca, también le agradeció en ese sentido y le dijo: “Gracias gobernador por la oportunidad de tener mí casita señor y la virgen del milagro siempre lo ilumine y lo llene de salud querido gobernador”.

Por su parte la usuaria Sonia Ceballos le dijo a Sáenz en Facebook: “Ese gesto te enaltece, la gente agrade tu recibimiento e interés por saludarlos, vienen de tan.lejos y que los recibas vos es lo mejor”.

Carlos Estrada, le comentó la publicación también y dijo: “Si la memoria no me falla es el primer gobernador que se integra con los peregrinos , no importa si peregrino o no el punto es la sensillez y humildad que no la perdió saludos sr Gobernador!! Aclaro no soy empleado de el ni puntero político”.

Y así, bajo el mismo hilo conductor, otros cientos de mensajes de apoyo al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.