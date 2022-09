Violento asalto a la casa de Osvaldo Cornide en Punta del Este: tenían uniformes de policías argentinos

Osvaldo Cornide, el reconocido empresario y expresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), fue víctima de un feroz asalto en su residencia del balneario Laguna del Sauce, en Punta del Este, Uruguay. Los asaltantes, un grupo comando integrado por al menos 5 delincuentes, utilizaban uniformes falsos de policías argentinos y se quedaron en el lugar cerca de una hora, y según Cornide se llevaron los 3 mil dólares que tenía en el lugar, además de otros objetos que no especificó.

Todo comenzó el pasado martes a las 19.30 cuando cinco hombres encapuchados y con uniformes policiales ingresaron a la parte de la propiedad de Cornide en la que vive su casero, al que maniataron junto a la cocinera. Luego se dirigieron a la casa principal, donde se encontraba Cornide, quien también fue maniatado, mientras los delincuentes revisaban todo en busca de dinero o joyas. A los gritos y entre algunos golpes, los delincuentes pedían información sobre objetos de valor y el empresario les dio los 3 mil dólares que guardaba en una caja en la vivienda. Este monto no era el que esperaban por lo que siguieron insistiendo, y hasta se llevaron 100 dólares que Cornide la había dado poco antes al casero para pagar cosas.

Durante una hora el trato fue violento: los asaltantes los golpearon y amenazaban con matarlos si no conseguían más plata. “Para calmarlos les dije que si querían los llevaba a retirar dinero. Insistieron mucho en que supuestamente había USD 100.000, no sé de dónde sacaban ese dato”, contó Cornide a Infobae. Cuando los ladrones comprobaron que no había más dinero, finalmente huyeron.

"Hace 50 años que vengo a Punta del Este y jamás supe de algo similar", señaló Cornide.

La cocinera sufrió una esguince y una fisura en la muñeca y recibió un puntapié en las costillas, Cornide estaba atado de pies y manos, pero logró arrastrarse hasta un teléfono desde donde llamó al 911.

“Hace 12 años construí esta casa, pero ahora estoy pensando en si venderla o no. Estoy realmente conmocionado. Hace 50 años que vengo a Punta del Este y no conozco un hecho similar ni mis amigos, con quienes conversé sobre lo ocurrido”, lamentó la Cornide.

Mientras tanto la policía continúa investigando para llegar a capturar a los delincuentes. Para los investigadores esta modalidad de ataque comando es novedosa e inquietante, ya que no hay antecedentes en Punta del Este lo que motiva preocupación entre los argentinos radicados en ese balneario.

Fuente: Perfil