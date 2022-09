El Senado hizo ley la prohibición de la pirotecnia sonora en Salta

El Senado de la Provincia aprobó un proyecto de ley que establece la prohibición de la pirotecnia sonora, desde su uso, tenencia, comercialización, manipulación, fabricación, acopio, exhibición, expendio mayorista o minorista cualquiera sea su modalidad, a título oneroso o gratuito.

Al informar sobre el proyecto, el senador Javier Mónico Graciano (Rosario de la Frontera) explicó que para avalar la normativa han tenido en cuenta la opinión de diversos sectores y ponderó el derecho constitucional a la salud plena que tiene la ciudadanía .

Tras advertir el impacto en la fauna, Mónico Graciano se refirió al uso de la pirotecnia en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, épocas en las que muchas personas deben acudir a centros de salud “porque han sufrido como consecuencia del mal uso de la pirotecnia lesiones, pérdidas de algunos de sus órganos”. "¿Por qué una fecha de celebración para la mayoría tiene que ser una fecha de padecimiento para otros? Ése es el mensaje que tiene que prevalecer en este debate", concluyó.

Luego, el senador capitalino Emiliano Durand aseguró que “el 15,5 por ciento de los niños en edad escolar tiene una dificultad neurológica, sensorial, con respecto a su entorno, en el procesamiento de los estímulos que recibe del entorno”.

Durand aclaró que la norma tiene en cuenta también a veteranos de Malvinas. Uno de ellos le había enviado un mensaje de audio al Senador y éste lo reprodujo en el recinto para explicar que los estruendos y las luces los hacen retrotraer a la guerra de 1982.

Carlos Rosso, senador por General Güemes, agregó que se están reconociendo derechos de personas

El senador Miguel Calabró se abstuvo de votar porque consideró que el proyecto no resuelve el problema, que es un tema que se debe debatir y estudiar mejor. “La solución está en la convivencia, no en la prohibición, fomentemos el diálogo, no creo que a través de un papel que luego no se puede cumplir la solución a este problema”, indicó.

La normativa, que fue aprobada por Diputados meses atrás, estaba vigente ya en algunos municipios, como en la Capital y Rosario de Lerma, por mencionar dos casos concretos.

En el recinto se celebró la aprobación de la ley que protege la salud física, psíquica y psicológica de niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). “Nuestros hijos sangran por la nariz y los oídos; tienen taquicardias, algunos llegan al infarto, otros salen corriendo despavoridos”, contó Ada Sánchez.