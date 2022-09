Villada se diferenció de Cristina Gómez: “No comparto en lo más mínimo”

Por Aires, el ministro Ricardo Villada se diferenció de la coordinadora de políticas sociales del gobierno Cristina Gómez, quien negó la violencia política en contra de la vicepresidenta Cristina Kirchner al asegurar en sus redes sociales: “En el papel de victima, como cuando murió Nestor y pudo revertir elecciones que iba perdiendo… yo no me compro el circo, un brasileño nada menos! después lo devuelven libre a su país como hicieron con los dealers que vendieron droga envenenada. Ni hablar cuando su hija Florencia no podía venir a Argentina a declarar estando en Cuba, enfermita deprimida… y el feriado nacional porque? que alguien me cuente”.

“No comparto en lo más mínimo en lo que se está señalando”, afirmó el Ministro de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos al explicar que el gobernador Gustavo Sáenz expresó la postura del Gobierno, que fue repudiar el hecho de violencia y de allí no hacer más especulaciones hasta tanto el Poder Judicial esclarezca lo acontecido. “No pretendemos hacer juicio de valor de nada porque, en definitiva, no nos corresponde”, sostuvo.

Luego, Villada dijo que quienes están en la función pública deben trabajar para dar soluciones a la sociedad y no “vivir inmiscuidos en las redes sociales a ver qué opina un sector u otro”.

Cuando se le planteó que Gómez tiene una especial responsabilidad ante la opinión pública por ocupar un cargo estatal, el ministro confió en que “seguramente quien está a su cargo tomará las medidas que corresponden”.

Cristina Gómez fue designada coordinadora de Políticas Sociales de la Gobernación el 30 de diciembre de 2019, tras la asunción de Sáenz.