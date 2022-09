Uso de cannabis y la posibilidad de avanzar en medicina

Marcelo Morante, coordinador del Programa Nacional de los usos medicinales del Cannabis, destacó por Aries que “el cannabis nos ha abierto el camino a la medicina tradicional y ha ido en búsqueda de herramientas milenarias”. “Hay determinadas patologías, como la depresión mayor, o síntomas para los que no encontramos respuesta en las herramientas que habitualmente utilizamos. Ir en busca de estos productos habla de una ampliación de conceptos, de una mirada mucho más empática con el sufrimiento”, subrayó.

Morante resaltó que la legislación argentina viene siendo reconocida en la región y aseguró: “Estamos llegando a una discusión seria, hasta la ética y los marcos regulatorios. El cannabis nos dio una posibilidad de avanzar en la medicina”. Según sostuvo, enfatizó: “Esta diferenciación entre el uso medicinal y el uso no medicinal ha llevado a una madurez el debate. Cuando es necesario, el médico debe acompañar, y, cuando no, no puede ser la justicia el efecto adverso”.

Hizo referencia al avance que significa la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial, y dijo: “Hoy, tener más de 90 mil personas autorizadas a cultivar, tener la posibilidad de que las ONG’s estén ya incorporadas trabajando en desarrollo que va a permitir asistir a más de 150 pacientes, tener ya una ley promulgada de uso industrial, lo veo con mucho optimismo porque creo que nos hemos sostenido en la agenda muchos actores”.

Designado para formar parte de la autoridad de aplicación de la ley, subrayó: “Me parece que estamos a punto de dar un gran salto de madurez y calidad en Argentina con respecto al cannabis medicinal y al cáñamo”. “Hoy, la discusión en Argentina está hablando de un escenario y seguramente va a impactar en la legislación penal”, agregó Morante quien destacó, a su vez, las capacitaciones que se encuentran brindando a trabajadores del Ministerio de Justicia y Seguridad a fin de evitar situaciones que vulneran derechos.