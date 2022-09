Molina, Vera y Ruarte participaron de las marchas en Salta

Esta mañana se realizaron distintas convocatorias en todo el país en apoyo a la vicepresidenta, Cristina Fernández, tras el atentado que sufrió ayer cuando llegaba a su vivienda en Recoleta.

En Salta, una de las movilizaciones fue convocada por La Cámpora y contó con la participación de la ex titular del PAMI en Salta, Verónica Molina, y el ex titular de la de la UDAI Salta de ANSES, Marcos Vera, junto al ex concejal Fernando Ruarte.