Con reclamos desde el interior, Diputados aprobó examen oftalmológico en escuelas

Este martes se aprobó en la Cámara de Diputados de la Provincia un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de solicitar un examen oftalmológico en las instituciones educativas, en los niveles inicial y primario, tanto del ámbito público como privado.

Además, la medida propone la realización de “operativos oftalmológicos” que quedarán sujetos a la autoridad de aplicación cuyos objetivos son detectar y prevenir patologías visuales y la prevención de discapacidades visuales. En el texto se citan "datos estadísticos" que demuestran que "un 25% de la población estudiantil tiene problemas visuales y patologías no detectadas afectan la salud visual y por tanto el rendimiento escolar".

“Siempre remarcamos que es importante hacer el examen oftalmológico una vez al año porque todas las patologías- que generalmente son refractivas: una miopía, un astigmatismo-, si colocamos anteojos rápidamente, pueden tener una resolución mucho mejor que si los dejamos en el tiempo”, argumentó la autora de la medida Laura Cartuccia.

Desde Anta la legisladora Alejandra Navarro planteó que la obligatoriedad no debería ser para niños y niñas sino para el Gobierno, que tiene que garantizar los mencionados operativos. “Los que vivimos en el interior no tenemos oftalmólogos. Y no solamente en la parte pública, sino que tampoco en la parte privada”, apuntó.

“Si la ley no es inclusiva, no sirve”, espetó Navarro, quien al igual que sus pares de otros departamentos, diferenció la situación sanitaria de la Capital provincial con los municipios del interior.