Con la suspensión de las PASO no habrá ni más participación ni una política ordenada

Por Aries, el co-director de la consultora “Droit” Pedro Buttazzoni aseguró que la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia no redundará en una mayor participación ciudadana ni en un ordenamiento político.

“Las PASO lo que hacen sanamente es ordenar la política, que no lleguemos a la final con 30 listas (…). Ahora no vamos a tener ni mejor participación ni una política ordenada porque también vamos a seguir llegando a las generales con muchos candidatos”, sostuvo al respecto.

En cambio, Buttazzoni planteó que se debería haber ampliado la participación para llegar a las elecciones generales con “dos o tres frentes electorales”. También dijo que hay “dos problemas” en la normativa actual que se deberían modificar: el piso electoral y la posibilidad de que varios partidos políticos adhieran a un mismo frente.

“Eso es un problema. El frente debería tener un candidato a Gobernador, un candidato a Diputado y un candidato a Concejal y luego, abajo, completar la lista. Eso debería ser un frente, y ése frente debería tener una propuesta para Salta”, reflexionó el ex OAJNU.

Sucede que, para Buttazzoni, en la actualidad "no existe" un proyecto de Gobierno provincial a largo plazo. "¿Para dónde va Salta? No lo sabemos. Y eso es porque no hay dirigencia”, afirmó.