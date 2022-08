Dice Orozco que el martes vuelve a la Cámara

El Diputado y ex policía imputado por torturas, solicitó licencia tras los reiterados pedidos de desafuero que la justicia envió al recinto.

“Voy a regresar el martes que viene, luego de haberle demostrado a la opinión pública, y sobre todo a mis compañeros en la Cámara de Diputados, cómo eran las cosas”, adelantó Gustavo Orozco.

Según sostuvo, “se han dado cuenta de que no había ningún motivo legal que justifique el pedido de desafuero por parte de este fiscal y del juzgado correspondiente”. “Lo único que hubiese justificado era que hubiese habido una orden de detención”, afirmó.

“Hace dos meses que salí de esta Cámara por mis propios medios, desaforándome. Me presenté en todos los juzgados ante los jueces que correspondía, nadie me supo dar una explicación- continuó-. Ha quedado clarito cómo eran las cosas. Era una situación política y nada más, porque a ellos se les antojaba, querían que yo no sea diputado”.