Restom cuestionó al oficialismo por la suspensión de las PASO y pidió voto papel

Por Aries, el diputado provincial Jorge Restom se refirió al proyecto de ley del oficialismo que busca suspender las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el cual será tratado en la próxima sesión.

De acuerdo al legislador del Frente de Todos, “esto era una estrategia planteada” porque “lo que presentaron ahora es una copia fiel de la misma suspensión que hicieron en el 2020 por pandemia”.

“¿Suspender unas elecciones PASO, no es suspender un acto democrático también?”, se preguntó Restom en referencia a los fundamentos del proyecto. Y luego señaló que en el oficialismo ahora “cambian el discurso porque ya no es una cuestión democrática sino económica”.

Para el diputado del departamento San Martín, los argumentos acerca de que la ciudadanía “está cansada” de ir a votar para suspender las PASO más bien deberían enfocarse en el sistema de voto.

“Si yo voy a tener que ir a votar, y voy a tener que esperar que alguien esté en una máquina que no sabe manejar, que no entiende cómo hacerlo, que aprieta un botón y no sea lo que realmente quiere votar, que se activen las máquinas electrónicas… me voy a cansar y me voy a ir. La gente está cansada de no tener derechos que garanticen lo que está votando”, expuso.

En otro tramo de la entrevista en “Hablemos de Política”, Restom fundamentó el voto papel diciendo que el proceso garantiza transparencia y equidad tanto para los partidos políticos como para la ciudadanía en general. Y señaló que es más económico y menos perjudicial para el ambiente ya que se reduciría la huella de carbono.