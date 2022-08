Sarmiento sorprendió a River, le ganó 2-1 en el Monumental y lo dejó más lejos de la punta

El Millonario, que venía de dos victorias consecutivas, no supo cómo romper el cerrojo del equipo de Junín, que se impuso por primera vez en Núñez gracias a los goles de Guido Mainero y Federico Andueza. Mammana descontó para el local.

El Monumental fue testigo del gran golpe de Sarmiento, que por primera vez en la historia venció a River Plate en Núñez. Fue 2-1, con goles de Guido Mainero y Federico Andueza. Emmanuel Mammana descontó para el local, que no le encontró la vuelta a un planteo defensivo, pero muy bien llevado a cabo por la visita, que además fue contundente cada vez que llegó hasta los dominios de Armani.

La Banda se encontró con un rival que se propuso levantar una muralla en el borde de su área, con plena concentración, todos sus hombres detrás de la línea de la pelota, y sin temor a ceder la posesión. Los dirigidos por Gallardo tuvieron el balón, lo hicieron correr, dominaron territorialmente, pero les costó encontrar grietas para lastimar.

La visita halló un par de oasis en los que logró controlar la pelota y salir. Intentó exprimir cada balón quieto, o poner a correr a sus rapiditos de contra. Lo logró y con contundencia a los 30′, cuando puso a Mainero cara a cara con Armani: el ex Vélez definió con pericia y dio la nota en el Monumental. Y a los 43 se repitió la fórmula, tras un caño delicioso de Licha López y otra corrida del rubio, que conjuró el arquero.

Se notó que a River le faltó un hombre que rompiera con desequilibrio individual y así no terminar como fórmula en un centro de Simón o de Elías Gómez, de fácil resolución para el 4-5-1 del Kiwi. De hecho, lo más claro partió de un par de intentos de David Martínez y de Casco.

Para colmo, a los 43 minutos, Andueza se impuso con autoridad en las alturas y con un cabezazo venció la resistencia tenue de Armani. 2-0 en dos llegadas para Damonte y sus pupilos.

Gallardo entendió que el equipo necesitaba un shock en el complemento. Ya en el vestuario, reemplazó a Aliendro y a Elías Gómez por De la Cruz y Paradela; futbolistas con gambeta al poder. Y después mandó al campo a Juanfer Quintero, Paulo Díaz y Matías Suárez (el refuerzo Pablo Solari no estuvo en el banco por un cuadro gripal).

Fue el colombiano, sobre todo, el que ofreció soluciones. Con imaginación, arriesgando pelotas filtradas sin acunar en exceso la pelota. Y si bien en una réplica Mainero hizo temblar el palo y cortó la eficacia plena del visitante, a los 21′, Quintero sacó un centro preciso para la peinada de Mammana, quien firmó el descuento.

River profundizó el asedio, aunque con la misma dificultad para hallar espacios, salvo cuando Juanfer pescó la llave. Sarmiento tomó aire con el Pata Castro imantando la pelota. Y a excepción de algún balón cruzado o la acción en la que De la Cruz no llegó a resolver, molestado por un compañero, no padeció. Y se llevó tres puntos de oro del Monumental para su pelea por no descender.

El Millonario, en tanto, quedó a 10 puntos del líder Atlético Tucumán, igual que Boca. Y no pudo confirmar la levantada que traía, con dos victorias sucesivas (contra Gimnasia y Aldosivi). El dato, del que Gallardo ya tomó nota: le viene costando abrir las defensas bien estructuradas. Para ello llegaron los Solari o Borja, para que las intenciones encuentren la manera.