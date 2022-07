Kosiner ratificó que durante la gestión de Urtubey “la provincia no tenía planes provinciales”

En Qué Se Dice, por Aries, el diputado nacional mandato cumplido y dirigente justicialista Pablo Kosiner se refirió a las declaraciones que realizó Juan Manuel Urtubey en un programa de televisión nacional, donde aseguró que durante su gobierno en Salta no hubo planes sociales.

“Primero hay que definir qué son los planes y planes sociales no hubo”, manifestó Kosiner y ratificó que “la provincia no tenía planes provinciales de contención “como los que pagás a determinada cantidad de gente que no tiene trabajo. Todos los planes siempre los administraba Nación”.

“La asistencia alimentaria es lógica, pero eso no es asistencialismo desde el punto de vista que se especula políticamente, de ‘tiro un bolsón de alimento por un voto’. Eso tenía que ver con una programada”, sostuvo y aclaró que “programas sociales han existido, lo que no ha existido eran los planes”.