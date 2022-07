Pese a la negativa de sus pares, Sierra insistirá en transparentar las expropiaciones

Por Aries, la Diputada recordó que, al asumir su banca, se aprobó una expropiación en La Candelaria, sin siquiera conocerse los fundamentos. “Era un loteo que tenía un poderoso cartel de un desarrollo urbano en venta. Quizás el propietario no lo pudo vender y lo más fácil fue pedir la expropiación”, señaló al respecto.

Así es que se presentó la iniciativa que busca “llevar claridad y transparencia al proceso”. “Estamos vulnerando a la propiedad privada y tiene que ser algo muy bien estudiado”, subrayó Sierra. En concreto, la comisión tendría como objetivo “que se haga un estudio pormenorizado, que se apersone la comisión al lugar y se estudie la factibilidad porque ese bien queda fuera del comercio”.

Asimismo, remarcó que “la Constitución dice que el propietario debe ser indemnizado, y eso no se está llevando a cabo”, lo que genera juicios millonarios que debe afrontar la Provincia. A modo de ejemplo, señaló que en Los Paraísos “tenemos más de 1400 familias que hoy viven bajo un techo que no es suyo porque no tienen las escrituras”, e insistió: “El proceso, como se está llevando a cabo hoy en día, no le sirve a nadie”.

Lamentó que pese a todo el proyecto no pasó comisiones por falta de apoyo y cuestionó: “El oficialismo tiene mayoría absoluta, ellos deciden si un proyecto va a pasar o no. Cuando no tiene apoyo político, ni siquiera lo tratan en la comisión”.

“Voy a seguir insistiendo con este proyecto, creo que es necesario. El Fiscal de Estado me dijo que le pareció muy bueno. Que hagan los cambios necesarios. Pero, así como hoy se están trabajando las expropiaciones, no se puede seguir porque estamos perjudicando a toda la Provincia”, enfatizó la Diputada.