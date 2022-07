Pese a los folletos con su imagen, Morello niega estar de campaña

“No conozco, no estoy haciendo campaña para ningún cargo”, aseguró por Aries el dirigente al ser consultado sobre la denuncia que el abogado Rodolfo Anachuri realizó en su contra por la distribución de folletos con su imagen y la leyenda “Estamos haciendo lo que hace falta”.

“Para las elecciones falta muchísimo. No conozco que estemos haciendo campaña electoral de ningún modo”, enfatizó afirmando que está involucrado solo en la gestión de la Universidad. “Debería conocer de qué se trata el material que se está repartiendo, pero no estamos difundiendo nada, menos candidaturas. No conozco de ninguna campaña que se esté desarrollando”, aseguró Morello.

Por otra parte, consultado sobre el presupuesto con el que cuentan en la UPATecO, precisó que se trata de 60 millones de pesos anuales “teniendo en cuenta los cursos y los sueldos del personal administrativo”.

Al respecto, explicó: “Nosotros no tenemos docentes en el sentido estricto de la palabra. Tenemos formadores que se contratan para trabajos puntuales por el período que dura el curso. Una vez que termina, si se dicta de nuevo, se llama otra vez a selección de formadores”.

Indicó que se solicitó un presupuesto para los talleres de oficios y tecnología para el segundo semestre por 20 millones de pesos, aunque ello no contempla los sueldos del personal administrativo, monto que ya estaba presupuestado.

En cuanto a su sueldo, señaló que es el equivalente al de un secretario de Estado. “No sé todavía cuánto será”, dijo pese a que su designación se oficializó a fines de mayo. Finalmente señaló que cobró un monto, “mitad del Ente Regulador, mitad de acá”, por un total de 250 mil pesos.