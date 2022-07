“Hay una respuesta contundente a acompañar a Sáenz más allá de las posiciones políticas” 

“Este es el camino para conseguir las posibilidades que tiene Salta de desarrollo. A lo mejor con distintas posiciones políticas, con distintas miradas, pero esta es la posibilidad de que por distintos caminos lleguemos a los mismos objetivos”, afirmó Marocco.

Para el vicegobernador la presencia en General Güemes de 300 concejales “acompañando al gobernador y al gobierno en esta política habla a las claras que hay una respuesta contundente a acompañar más allá de las posiciones políticas que cada uno tiene”.

“Esto no es solamente Sáenz. Esto es la representación que tiene Sáenz del pueblo salteño. No es el gobernador el salvador de esto, sino la política que este gobernador representa en representación de los salteños. Esto es lo que nosotros entendemos con la convocatoria. No estamos diciendo 'los convocó. Vengan. Vamos todos juntos. Vótenme'. No dijo nunca eso”, manifestó y agregó que la idea de una operación política, “desvirtúa lo que hace Sáenz evidentemente”.

“Lo que él dice es 'vamos todos juntos porque va a ser más fácil, vamos a mejorar, vamos a poder conseguir más cosas y vamos a repartir mejor’. Ese es el mensaje. Cuando él habla de distribuir mejor, de más oportunidades, de menos desigualdad, está hablando de hacer crecer desde esa perspectiva el desarrollo de Salta”, concluyó.