Segmentación Energética: Salteños reclaman que no se pueden completar el formulario en ANSES

Durante la mañana, diversas personas que no tienen acceso a internet se presentaron en las oficinas de ANSES en busca de asesoramiento para completar el formulario que ordena los subsidios a la electricidad y el gas según los aspectos socioeconómicos de cada hogar.

“No nos solucionan nada a los que no tenemos internet, ni número ni nada, solamente ingresando por la página, pero si yo no tengo no puedo” dijo una mujer mayor de edad que se acercó a Jujuy 43 en busca de ayuda para realizar el formulario online.

Otro salteño que también llegó buscando una solución dijo que el que no sabe o no tiene internet no lo puede hacer en cinco minutos. “Tengo mi profesión, soy albañil, pero no sé cómo lo voy a hacer” expresó y señaló que buscaba información sobre la documentación a presentar para el trámite.

“No sé si es mala voluntad” expresó también un hombre ante la confusión y la falta de solución para quienes no tienen acceso a internet o no pueden hacerlo por sus propios medios.