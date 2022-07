Las fallas en Instagram afectan a millones de usuarios

Según el sitio DownDetector, millones de usuarios comenzaron a reportar fallas en la red social desde las 14:50 horas tiempo de México.



En dicho país, el 71% ha registrado problemas al cargar el muro inicial o perfiles, el 22% a la hora de iniciar sesión y solo 7% en la app móvil. Mientras que en Estados Unidos, 93% ha señalado fallas en la app, 5% en iniciar sesión y 2% en la versión web.

“A mi me falla la app, la abro y se cierra automáticamente”, “¿Alguien ya resolvió lo de los DM’s? No me deja enviar ni recibirlos, y no se actualiza”, “Estoy en Paraguay y el mío no funciona”, “Mi aplicación de Instagram sigue fallando. Intenté borrar el caché y reinicié mi teléfono, pero no funcionó”, se lee en el foro de DownDetector.