Batakis convocó a Emiliano Estrada para sumarse al equipo económico

Opinó que “las medidas que se tomaron son bastante sensatas”, y consideró que “discutir cuestiones de un DNI binario o no binario no tiene sentido en este contexto, como tampoco discutir cuestiones ambientales o sistemas electorales”. “La política tiene que estar enfocada a resolver el problema de la inflación”, sostuvo Estrada.

En este sentido, el Diputado advirtió que “se está dando una transferencia de recursos donde todo el crecimiento de la economía se acumula en el sector alimenticio y farmacéutico”, lo que lleva a frenar el consumo y, consecuentemente, la economía. Sumado a la falta de dólares, remarcó que el contexto no permite tranquilidad para producir.

Además, consideró que “cuando tenés demasiado funcionario porteño que no conoce el interior” se pierde la dinámica de la microeconomía. “Gran parte de las discusiones políticas tienen que ver con esto. Es un problema de la Argentina, no de este gobierno”, dijo señalando que se trata de “miradas porteñas que no ayudan a buscar una solución a una Argentina diversa, y lo mismo pasa en Salta”.