Advierten que Aguaray no hay claridad financiera tras el paso de la intervención

El expresidente del Concejo Deliberante del municipio de Aguaray, Sergio Nieva, contó por Aries que en esa localidad hay un debate acerca de un supuesto superávit que dejó la gestión del comisionado interventor Adrián Zigarán, porque luego de su paso, el intendente electo no pudo afrontar gastos corrientes.

“Cuando terminó la intervención supuestamente se dejó un superávit de 30 millones de pesos pero el nuevo intendente no tenía para pagar sueldos y otros gastos”, dijo Nieva y lamentó que ese municipio fue noticia nuevamente por haber desviado donaciones.

Nieva indicó que hubo una convocatoria a todo el pueblo ante la indignación del desvío de donaciones provenientes de Aduana y el reparto que se hizo de la misma entre el intendente actual y el presidente del Concejo Deliberante, quien fue expulsado tras el escándalo.

Respecto del supuesto superávit, el dirigente indicó que “al no hacerse un cierre contable de una gestión, lamentablemente no vamos a saber a ciencia cierta la foto. No tenemos la información pero sí lo que figura en la ejecución presupuestaria en la que supuestamente la intervención dejó 30 millones de pesos de superávit a la gestión del intendente Guillermo Aleman”.