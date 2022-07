Chocó y murió en Bolivia por no tener plata: el Consulado estaba cerrado porque era domingo

Por Aries, Benítez recordó que su hermano chocó contra un camión en rutas bolivianas. “Lo lanzó a la banquina y estuvo con vida aproximadamente dos horas porque no había un servicio inmediato de una ambulancia”, relató.

“Quiero que todo el mundo sepa la asistencia que tienen en nuestro país hermano latinoamericano. Es muy duro para el extranjero que visita y también para sus propios ciudadanos. Es eso lo que generó la indignación la no disponibilidad humana”, agregó el hermano del docente fallecido.

Y es que, según denunció, “no lo quisieron atender por no contar con pesos bolivianos”. “Sus compañeros tenían pesos argentinos, pero hay muchos detalles que se tienen que tener en cuenta”, subrayó antes de indicar: “Sus compañeros iban más adelante, vieron por el retrovisor que no venían y pegaron la vuelta. En ese tiempo, desde el accidente, sus pertenencias quedan en manos de cualquiera”.

“Es malo suponer, pero él indicó a su familia que había cambiado plata a pesos bolivianos y los muchachos buscaron por todos lados y no pudieron tener los pesos bolivianos para que le den el servicio, porque ese es el sistema de salud que tienen ellos. Si no tiene pesos bolivianos no envían la ambulancia, no prestan la atención”, continuó Benítez afirmando que “él cambió plata y no encontraron esa plata, pero sí sus otras pertenencias”.

Además, aseguró que el yerno del docente se comunicó con el Consulado aunque no tuvo respuestas. “Se movieron solos. Él tiene una prima en Bolivia que hizo una tarea maratónica para atender, juntar dinero y hacer todos los gastos que hicieron y traerlo a él”.

“Uno proyecta que no sucedan más estas cosas. Ya sucedió, no podemos hacer más nada sobre esto, sino que sirva para que haya como precedente y haya comunes acuerdos de las autoridades, que cada una de las partes tenga esa voluntad”, concluyó.