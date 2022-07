“Lamentablemente no nos sorprendió la intimación de Nación a la Municipalidad”

“Lamentablemente no nos sorprendió, lo vivimos desde el inicio de la gestión de la intendenta, la falta de transparencia total por parte del Ejecutivo Municipal”, dijo la concejal y agregó que también hubo sobreprecios, y falta de respuestas a pedidos de informes o si lo hacen no se entienden o no tienen profundidad.

Indicó que tal situación es lamentable y recordó que cuando Bettina se acercó a los concejales para buscar el aval para un empréstito, la intendenta les dijo que la culpa si no se hacían obras era del Concejo en caso de no autorizar el endeudamiento.

“Ahora nos enteramos que cuando le bajan recursos las obras no se hacen, no se rinden las cuentas”, planteó la edil.