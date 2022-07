“Hace 7 meses que asumimos y no tenemos la respuesta que la gente nos pide”, dijo el legislador y afirmó que están muy lejos de ser escuchados por el Ejecutivo Municipal.

“Pido que talen un árbol y no lo talan, pido que extraigan un árbol, porque le rompió el piso de adentro de la casa una vecina y no lo hacen, pido loma de burro y no lo hacen, pedimos semaforización y no lo hacen”, expuso Constanzo.

“No estamos acá por un sueldo, que la gente sepa que estamos por vocación de servicio, por vocación de liderar, pero liderar sanamente, con respuestas, con ganas de entregar todo lo que podamos, y el Ejecutivo Municipal no nos ayuda, no nos acompaña”, sostuvo.

Aseguró que los funcionarios municipales sólo se acercan al cuerpo legislativo “cuando ellos quieren”. Vinieron por el tema de Chachapoyas, por el camino nuevo al costado del Río Arenales de la empresa Day, vinieron por el empréstito ¿Y ahora cuándo los volveremos a recibir?”, cuestionó.

“Yo quería quejarme fervientemente y que sepan los vecinos que nosotros trabajamos con ganas, con amor, con pulmón, con ganas de dar respuestas, pero no hay forma. No hay forma de conseguir que los funcionarios del Ejecutivo nos den respuesta”, finalizó.