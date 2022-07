Trabajadores del Paseo de la Familia denuncian amenazas para abandonar sus puestos gastronómicos

Son al menos seis los locales que funcionan activamente sobre calle Catamarca. Juanita, propietaria del local 11, lamentó que no hubo diálogo con los propios trabajadores.

“Siempre hemos tratado de tener diálogo con el Presidente, jamás hemos tenido ese tipo de problemas”, manifestó la mujer, que lleva ocho años trabajando en el lugar, desde su inauguración durante la gestión de Juan Manuel Urtubey.

Confirmó, además, las malas condiciones en las que trabajan, sin agua, luz ni gas. “El agua nos empezó a pasar hace poco, estamos sacando del canchón del frente o estuvimos pagando un flete para que nos traigan de la casa. Esto estuvo mal desde el comienzo”, aseveró.

Contó que inicialmente debió firmar un contrato y pagar un adelanto, y relató: “Resulta que me dice después el escribano que primero lo tenía que firmar Muratore y después lo pasábamos a buscar, cosa que nunca pasó”. “Le explicamos eso a cada presidente. ¿Cómo puede ser que lo habilite la Municipalidad si no está en condiciones?”, cuestionó Juanita.

Y agregó: “Hemos tratado de jamás tener problema con algún presidente. Ellos saben perfectamente que en falta están ellos. Russo (Javier, presidente del club) tendría que haber venido, hubiésemos tratado de hablar”.

Además, informó que realizarán una exposición judicial por amenazas recibidas para irse del lugar. “Nosotros pagamos a un señor que cuida el Paseo para que no nos entren a robar. No sé quiénes son, si son los hinchas, que no tengo nada contra ellos, pero me parece que no es correcto que vengan y amenacen que van a quemar todos los puestos si no nos vamos”, detalló la mujer.

“Tengo 67 años y sigo trabajando porque quedé viuda hace dos años y tengo la única entrada esta, porque la jubilación no me alcanza. Trabajé 35 años, levantándome a las 5 de la mañana, para tener una jubilación digna y me están dando la mínima”, expresó conmovida y dijo: “Si no nos quieren tener acá, si nos quieren sacar, que sea de la mejor manera, que nos reubiquen. Yo doy a cuatro familias trabajo, y estamos trabajando medio día, antes trabajábamos a la mañana y a la noche”.