Organizaciones sociales criticaron a dirigentes por "tergiversar las palabras de Cristina"

Organizaciones alineadas en el peronismo apuntaron este jueves contra "algunos dirigentes" por "tergiversar las palabras de Cristina" Fernández de Kirchner sobre la gestión de los planes sociales y hacer una "lectura liviana" de sus declaraciones, acompañada de "profunda ignorancia" respecto de las políticas públicas que se aplicaron durante su período de gobierno, entre 2007 y 2015.

"Se ha convertido en deporte nacional tergiversar las palabras de Cristina. Hacerle decir cosas que no dice, hacerla confrontar con quien no confronta. Que lo hagan los medios hegemónicos no sorprende, es una costumbre instalada desde que Cristina fue elegida presidenta en 2007. Que esta función sea ahora emprendida por algunos dirigentes de organizaciones del proyecto nacional es de una gravedad inusitada", dice el comunicado.

El documento fue presentado por la Corriente Militante Lealtad, Corriente Peronista 13 de Abril, la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), Descamisados y la Federación de Cooperativas de trabajo de la Provincia de Buenos Aires, entre otras.

Se recordó que el discurso de la vicepresidenta duró "75 minutos" y, en ese sentido, "reducir semejante exposición a un supuesto ataque hacia las organizaciones sociales parece una lectura liviana, de una profunda ignorancia sobre las políticas públicas que se aplicaron mientras Cristina fue presidenta de este país y de una tergiversación de los dichos de la vicepresidenta".

De esa forma se refirieron al discurso que pronunció el lunes la vicepresidenta Fernández de Kirchner durante un plenario de la CTA en Avellaneda, donde consideró que "el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría, y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas".

Además, el comunicado destacó que "los movimientos sociales tienen un lugar de trascendencia en nuestro país", que consiste en reparar y asistir "donde el Estado no asiste ni contiene, que son organizaciones que protegen a vastos sectores de nuestro Pueblo en situación de hambre y necesidad".

"Somos parte de esas organizaciones populares que tuvieron por origen las desigualdades y la miseria planificada de los 90 y del macrismo", remarcaron las agrupaciones firmantes, entre las que también se encuentran el Frente Transversal, Nacional y Popular; la Agrupación 17 de noviembre; la Corriente Nacional de la Militancia; Unidad Piquetera; Corriente Nacional y Popular 25 de Mayo; Lxs Irrompibles; el Frente Social Peronista y Kolina.

El texto también recordó que las organizaciones sociales son "consecuencia de las nefastas políticas económicas del neoliberalismo y la derecha en nuestro país", contra las cuales "combatieron y enfrentaron" los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, al debatir "cómo distribuir la riqueza".

"El problema no es de falta de trabajo y de salarios pauperizados, sino del modo en que se distribuye la riqueza que genera el país. Este es el combate real del discurso de Cristina que las organizaciones sociales y sindicales debieran reivindicar. Es imprescindible generar condiciones de trabajo dignas, sea en trabajadores y trabajadoras de la economía formal como en las trabajadoras y trabajadores de la economía social", aseguraron.

El documento también fue firmado por Identidad, Peronismo Militante Organizado, La 20, Unidos y Organizados, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo y Fuerza Colectiva.

Télam