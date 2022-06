Godoy asegura que el cargo en Nación es ad honorem

El diputado mandato cumplido Manuel Santiago Godoy explicó en qué consiste el trabajo que desempeñará como delegado por Argentina ante la Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del río Bermejo y el río Grande de Tarija (COBINABE).

Explicó que se creó en el marco de un acuerdo con Bolivia para cuidar la cuenca del Bermejo. “Se trata de ver y recuperar, hacer todas las cosas necesarias para que esa cuenca funcione, porque todos los afluentes que desembocan en el Bermejo y van al río Paraguay, es lo que más barro le lleva a la zona del río Paraná y del Delta”, detalló.

Señaló que se trabajó en la construcción de presas con financiamiento internacional, obras que concluyeron durante el gobierno de Evo Morales, y agregó: “Hoy se está efectuando un control hidrológico que significa un sistema de alerta temprana para cuando el agua del Bermejo crece”.

Aclaró que el trabajo es ad honorem y remarcó: “Me parece que es interesante, tiene que ver con lo que yo hice y me parece que algún conocimiento tengo. Me tengo que ir a Buenos Aires y de ahí en adelante reunirme con la gente de Bolivia”.

Consultado sobre su llegada al puesto, respondió: “Cuando estaba Felipe Solá y había un señor que estaba en la Cancillería, que me conocía, me dijeron. Nadie se opuso, todos me hablaron para agradecerme. Veremos qué hacemos, trataré de darle mi impronta, hay varias cosas que podemos hacer. Y es necesaria la contraparte boliviana para empezar a trabajar”.

Y concluyó: “Le agradecí a Sáenz este tema porque no se opuso, y me parece que tiene una excelente relación con el gobierno nacional porque coloca funcionarios. De repente que salga a mi nombre y me haya llamado para felicitarme, me parece bien”.