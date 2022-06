La Municipalidad dio asueto por el Día del Padre: hasta los gremios dicen que es 'politiquería barata'

El Secretario gremial cuestionó que “la Intendenta no está, están acéfalas las secretarías de gobierno, el único que está sentado ahí es Amador”.

Desde SiMuSa (Sindicato Municipal de Salta), el secretario general Sergio Rodríguez cuestionó el asueto municipal que se decretó por el Día del Padre.

El pedido, presentado por la Unión de Trabajadores Municipales, fue firmado por el secretario de Hacienda municipal, Daniel Amador, rige a partir de las 13 de hoy y no afecta a los cursos que se dictan en la Escuela de Artes y Oficios.

“Es un fin de semana largo, para algunos trabajadores municipales no tiene sentido”, argumentó Rodríguez subrayando, además, que los trabajadores que cumplen funciones por la mañana no serán beneficiados por la medida.

En este sentido, analizó: “Acá no hay absolutamente nada. Todos sabemos que es un día más comercial que otra cuestión. No es que hay la pérdida de algún evento que amerita esto. No se justifica, por eso hablo de politiquería de fondo. Debe ser igualitario para todos los trabajadores. Lo que están haciendo es oportunismo”.

Asimismo, remarcó que “la Intendenta no está, están acéfalas las secretarías de gobierno, el único que está sentado ahí es Amador”.