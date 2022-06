Denuncian falta de control a empresas tercerizadas contratadas por las mineras

Según sostuvo, es común encontrar reclamos de profesionales a través de redes sociales de trabajo. “Nos plantean exigencias altísimas, tenemos que estar dispuestos a correr riesgos en un lugar muy hostil aislado, y eso no es recíproco. Se exige muchísimo, pero no es compensado con la remuneración correspondiente”, manifestó.

Si bien remarcó que la oferta laboral es diversa “está muy asentada la cuestión de contratar mediante una tercerizadas”. “Hay mucho ojo puesto sobre las mineras, pero las que contratan son las tercerizadas y no hay control”, denunció.

“Me he capacitado durante años en la Universidad Nacional de Salta, tengo manejo de idioma, y me han ofrecido un salario con la mitad de lo pactado en negro”, dijo sobre su caso precisando que la remuneración es de 40 mil pesos, y agregó: “Cualquier cosita te la descuentan terminan haciendo que los sueldos no sean ni los pactados”.

Reclamó que se trata de una situación “inaceptable”, y enfatizó: “Nos piden que nos capacitemos, cinco años de experiencia, y a la hora de pagar las excusas no faltan. La minería promete hacer crecer los lugares donde se emplaza, las poblaciones cercanas, pero esto no pasa”.

Consideró así que “el Estado tendría que poner en valor a los profesionales que forma”. “El gobierno invierte un montón para formar profesionales, que haya movimiento y nos sirva a todos. Si ni siquiera se paga en blanco, dudo mucho que vaya a contribuir al país. Me formé pensando que iba a aportar al país, se está explotando un recurso valiosísimo, y no hay el control que se espera, ni siquiera para los empleados”, lamentó la trabajadora.