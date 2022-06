“Cualquier tipo de endeudamiento de la Municipalidad ahora está sujeto a control y aprobación del Concejo Deliberante”

En El Acople, el concejal capitalino del partido Unidos por Salta, Ignacio Palarik dijo que la ordenanza sancionada ayer es un instrumento deja sentado que cualquier tipo de endeudamiento está sujeto al control y a la aprobación de dos tercios de la composición del Concejo Deliberante".

En consonancia, dijo que la ordenanza anterior presentada por la intendenta capitalina Bettina Romero era “un cheque en blanco” que estaba “floja de papeles” y que en esas condiciones resultaba imposible su tratamiento.

Palarik resaltó que el proyecto de la Municipalidad para solicitar un crédito de 1000 millones tenía “poca precisión” donde la “letra chica” establecía un plazo de hasta siete años para amortizar el endeudamiento.

“De acuerdo a los plazos para devolver el empréstito, iba a condicionar por lo menos dos gestiones porque se extendía la devolución 7 años hacia adelante" detalló.

El edil indicó ser muy crítico de la gestión, de la eficiencia y del manejo de recursos en obras públicas de la Municipalidad de Salta y el criterio para establecer cuáles las prioridades.

“En el anexo hay obras que son necesarias y en las que puedo coincidir, pero en otras que se refiero a poner en valor, ahí no coincido. Quieren construir un metrobus, pero después no saben dónde poner las ciclovías. No sé si reír o llorar. Me hablan de tapar los baches, pero después no logran mantenerlos tapados ni por dos semanas” apuntó.