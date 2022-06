Salta Independiente presentaría candidato a gobernador

De cara a las elecciones 2023, el diputado Bernardo Biella anticipó por Aries que Salta Independiente presentará candidatos en todos los distritos, “inicialmente, en cada uno de los cargos ejecutivos y legislativos que haya”.

En este sentido, remarcó: “No hemos logrado algún otro sector o partido que se identifique con nuestros valores”, y adelantó: “Hoy, Salta Independiente pararía candidatos en todos los cargos, capaz que ponemos candidato a gobernador”.

Aseguró que “muchos estarían interesados en participar”, mientras que, respecto a la posibilidad de establecer alianzas, opinó: “Siempre y cuando se compartan objetivos finales, son positivas, pero no a cualquier costo”.

“En las elecciones anteriores salimos solos porque no queríamos reelecciones indefinidas, queríamos que los concejales estén cuatro años. Cuando vimos que no había un relato uniforme, salimos independientes. No podemos negociar con la constitución que queremos para los salteños”, enfatizó Biella en Día de Miércoles.

Destacó que se encuentran recorriendo barrios de toda la provincia y señaló que los problemas que más aquejan a los vecinos refieren a la inseguridad, según sostuvo, derivada de las situaciones de adicciones.

“No tenemos las herramientas necesarias para trabajar con las personas con problemas de adicciones”, advirtió y propuso como alternativa la educación con doble escolaridad. “En los colegios privados que tienen doble escolaridad, le están sacando ventaja a los chicos que no tienen esa posibilidad. El 52% de los chicos de menos de 25 años no tiene el secundario completo, ¿a dónde los llevamos? a las adicciones, a la inseguridad”, afirmó.

Además, dijo que realizan encuestas con “un sorteo para los que participan”. El premio sería para una institución benéfica que elija quien gane, “ese es el premio gordo”, dijo.