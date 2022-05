Boleta Única: en Diputados la oposición logró un dictamen de mayoría 

Tras cuatro jornadas de debate con invitados a exponer, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados cerró este martes el tratamiento al proyecto de Boleta Única de Papel impulsado por la oposición que logró reunir los números suficientes para alzarse con un dictamen de mayoría, mientras que el oficialismo firmó un despacho de rechazo.

En el plenario de las comisiones que presiden los oficialistas Hernán Pérez Araujo, Rodolfo Tailhade y Carlos Heller, que se llevó a cabo en el Anexo “C”, Juntos por el Cambio reunió un total de 58 firmas, mientras que el Frente de Todos sumó 57 firmas con acompañamiento del misionero Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero).

La secretaria del interbloque de JxC, Silvia Lospennato, abrió la ronda de oradores al destacar la labor llevada a cabo con los expositores porque “de ahí salió un acuerdo mayoritario de introducir cambios en el sistema electoral”, y sumó: “Llegamos a este plenario luego de que la sociedad argentina nos reclamara como dirigentes políticos construir un gran consenso con quienes no pensamos lo mismo en algunos temas, pero si somos capaces de encontrar objetivos en común”.

“Nuestro dictamen tiene como objetivo principal introducir la Boleta Única de Papel como instrumento para la emisión del sufragio”, subrayó Lospennato y explicó que se optó por dicho sistema y no por otros porque “tenía mayores niveles de acuerdo”, y que se eligió por un tipo de “modelo denominado cordobés” porque “hace constar en una única papeleta todas las categorías que están en juego en una elección nacional”. Es decir que cada cuatro años incluirá las categorías de presidentes y vice, y diputados y senadores en las provincias.

En ese sentido, explayó: “Este modelo de boleta que adoptamos incluye en la elección general la elección del voto por lista completa que esté representada por la agrupación política que haga la propuesta electoral y los electores podrán hacer una marca en el casillero de lista completa votando en una sola vez todas las categorías”.

Sobre la cantidad de nombres que se visualizarán, detalló: “Hemos optado por la cantidad de cinco nombres en la elección general y esto va a permitir que 20 de las provincias tengan su oferta electoral completa en cada elección de medio término, mientras que las otras 4 provincias tendrán un afiche complementario donde los electores podrán tener acceso a la nómina completa”.

“La Boleta Única no va a incluir un casillero de voto en blanco”, aclaró la legisladora de JxC debido a que el voto el blanco es entendido como “la no emisión el voto en una o en todas las categorías”. “Sobre la convivencia a nivel nacional con distintos sistemas electorales de provincias es la que existen en la ley de simultaneidad, si una provincia desea realizar su elección el mismo día que la nacional pueda optar por el sistema de simultaneidad”, agregó.

Respecto a la cantidad de votos nulos explicó que “hemos puesto un porcentaje para que la urna con una determinada cantidad de votos nulos deberá ser recontada en el escrutinio total”. Además, sobre el diseño sostuvo: “Hemos incluido algunas pautas aprendiendo ellos expositores que nos pidieron no hace una ley extremadamente reglamentaria ero dar pautas claras del ordenamiento y hemos respetado la reglamentación vigente en relación a las adhesiones de boleta entre las distintas categorías de la misma agrupación política estableciendo cómo estas decisiones son representadas a través de franjas que comparten un mismo color de agrupación política para darle una mejor visibilidad y ser amigable con los electores y poder encontrar rápidamente la oferta electoral”.

“También incluimos algunos principios sobre el cuidado del ambiente. Hemos previsto facultar a la Cámara Nacional Electoral para que implemente tecnología en alguna de las otras instancias del proceso electoral que no son el instrumento de votación, pero que permiten modernizar y agilizar el proceso como la identificación biométrica de elecciones”, informó Lospennato.

Por otro lado, sobre la cantidad de fotos en cada categoría la diputada del Pro explicó que sea “de las dos primeras personas para compatibilizar este objetivo que ha tenido la Ley de Paridad” porque va a impedir que “se ponga la foto de otro candidato que no encabeza la lista”.

Tras desmenuzar en detalle el dictamen de mayoría, la secretaria parlamentaria de JxC resaltó que “esta ley es un ejemplo que nos pide la ciudadanía porque es posible ponerse de acuerdo con los que piensan distinto, porque hay un objetivo en común que es mejorar el sistema electoral que, si bien funciona, a lo largo de los años fue incorporando vicios que la boleta única va a corregir, porque esos vicios degradan la elección”.

“La Boleta Única no es la solución definitiva a todos los problemas que detectamos, porque las soluciones mágicas en la democracia no existen, este instrumento no hace desaparecer el clientelismo político, que es tal vez el vicio más grande que tiene el sistema, porque transforma a los votantes en rehenes, pero disminuye el peso de aparatos partidarios. La Boleta Única no va a resolver la inflación, ni las jubilaciones miserias, ni recuperar las violentas muertes por inseguridad, ni va a recuperar los días de escuela que se perdieron, ni va a conmover al narcotráfico que se adueñó de gran parte del país, pero va a asegurar a cada ciudadano que puede elegir con mayor libertad a quien crea que le puede resolver esos problemas”, cerró Lospennato. (Parlamentario)