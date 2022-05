El Consejo Económico y Social aprobó el Programa de Desarrollo Minero 

Por Aries, Rubén Aguilar, secretario general de UOCRA Salta y consejero titular del Organismo y dijo que si bien hubo debate, se aprobó el dictamen de la Comisión de Minería que trabajó durante varios meses en el análisis del plan.

“De la comisión participaron los consejeros titulares, las comunidades, organizaciones mineras, legisladores y funcionarios. Fue rica la discusión y creemos que salió lo mejor”, dijo Aguilar.

En tal sentido, indicó que el dictamen del Consejo Económico y Social se pondrá próximamente a consideración de toda la ciudadanía.

Además, el dirigente sindical remarcó que en la comisión de Minería del CES hubo participación de referentes de comunidades de la Puna y también asistió el presidente del Foro de Intendente. “Participaron todos los sectores, si alguien no lo hizo es porque no se enteró o porque no quiso hacerlo”, señaló.

“Cuando se difunda el dictamen se va a ver sobre todo lo que se habló, de hospitales nuevos para la zona, de la necesidad de gas y energía. La infraestructura es lo que más llevó discusión en la comisión”, manifestó Aguilar.