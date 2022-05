Larreta habló de su candidatura presidencial: “Mi decisión no depende de Macri”

Aunque falta más de un año, para los principales frentes políticos del país la cuenta regresiva para las elecciones ya está en marcha, y la oposición sostiene un debate interno para consolidar un camino que lo deposite en el gobierno nacional en 2023. En clave de competencia, esta semana tuvieron apariciones públicas dos figuras del PRO, el ex presidente Mauricio Macri y el Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habló sobre la posibilidad de postularse y advirtió: “Mi decisión no depende de Macri”.

Durante un reportaje en la señal TN, Rodríguez Larreta evitó sistemáticamente asumir abiertamente que será candidato a presidente, aunque desarrolló claros indicios de lo que sería su plan de gobierno y explicó cómo avanza hacia ese objetivo, con un diagnóstico sobre la situación del país. “No hay muchos casos en Argentina de que tanto tiempo antes se esté trabajando en un plan”, destacó.

Fiel a su estilo, Larreta evitó la confrontación con sus potenciales adversarios. Al referirse a su ex jefe político, el ex presidente Mauricio Macri, negó que esté poniendo piedras en su camino. “Con Macri hablamos, tuvimos un almuerzo la semana pasada”, insistió y volvió a decir que las candidaturas en Juntos por el Cambio se definirán, en última instancia, en una competencia interna en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Con una inflación desbordada y que apunta a más de un 60% anual, Larreta indicó que piensa sobre cómo llegará el país a 2023. “El país al final del mandato de Alberto lo veo con muchísima preocupación, tenemos un nivel de inflación que está cada día más alto, no veo que haya un plan para bajarlo, veo un nivel de pobreza que hoy está en un 40%, las perspectivas es que siga empeorando, no hay obras de infraestructura, no se está haciendo nada en términos de calidad educativa, las provincias sacan los exámenes, los chicos pueden terminar con no sé cuántas previas y pasan de año igual, todo eso va en contra”, dijo minutos más tarde de que Mauricio Macri hablara en otra señal de televisión.

El hombre de Juntos por el Cambio también puntualizó en cómo trabajar con aquellos que piensan distinto y cómo superar las diferencias, sin embargo sostuvo que eso es algo imposible de hacer con el oficialismo actual: “Hay que buscar un consenso más amplio, por no lograr el consenso estamos como estamos. Con los que cerraron las escuelas, abrieron las cárceles y se relacionan con Venezuela, Cuba y tuvieron actitudes ambiguas con Rusia en relación a la guerra yo no me voy a poner de acuerdo nunca. Con cristina, el kirchnerismo de hoy no, porque ven otro país. Las peleas para defender convicciones siempre las di y las voy a dar. No creo que la grieta saque a la Argentina adelante”.

En ese sentido volvió a ser crítico con el oficialismo y apuntó contra las internas visibles entre los hombres de Alberto Fernández y los de Cristina Kirchner: “No puede haber un ministro de Economía que piense una cosa y un secretario de Comercio que piense lo contario. Feletti planteó el control de precios hace 6 meses, en ese momento dije que iba a fracasar, seis meses después de que se largó el control de precios la inflación es el doble, es algo que no funciona en ningún lugar del mundo. Hasta ahora no han bajado la inflación y tampoco presentaron un plan de cómo lo van a hacer, la gente ya no llega a fin de semana. En Juntos por el Cambio no puede pasar lo que pasa en el Gobierno de hoy que uno dice una cosa el otro otra, el Gobierno no función así, mira la imagen que le damos a al gente”.

El dirigente del PRO mostró su preocupación por la economía del país y por las medidas que sostiene el Gobierno. “Hace 70 años que tenemos inflación en la Argentina y no la pudimos bajar, ese es otro de los temas que hay que abordar. Hoy no se genera trabajo y eso no se puede discutir, no hay inversiones, tiene que haber un plan integral. No hay soluciones mágicas, hay que tener un plan para que Argentina crezca, si no crece no se genera trabajo, hay que promover la inversión con un sistema impositivo que dé fuerza a la inversión productiva. Hay que modernizar el sistema, hay que tener obsesión por generar trabajo y eso no sucede. Para mí la prioridad en el país tiene que ser generar trabajo”, sostuvo.

Su opinión sobre Javier Milei

Por último, Rodríguez Larreta fue consultado sobre si sería posible integrar a Javier Milei a su espacio, sin embargo el jefe de Gobierno porteño aseguró que tiene otra prioridad en mente: “En la última elección ya sumamos gente de la centro derecha como Ricardo López Murphy, de perfil más progresista como Margarita Stolbizer, gente del peronismo y varios independientes, como Carolina Losada, Martín Tetaz, acá cada presidente nuevo que viene parece un fundador, todo lo anterior es una catástrofe, así estamos”.

Antes de cerrar la charla, Larreta opinó sobre el economista libertario que suma gran adhesión en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales, aunque sin pronunciar definiciones que cierren la puerta o alienten una posible alianza: “Milei tiene todo el derecho de participar en la política argentina. Es un político más”.

