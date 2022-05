Hospitales salteños compraron ambulancias con el recupero de obras sociales y otros tienen deudas incobrables

El gerente del hospital Materno Infantil, Federico Mangione, abrió la polémica tras revelar que las obras sociales mantienen una deuda de 400 millones de pesos con el nosocomio. En este marco, el coordinador de la Superintendencia de Servicios de Salud en Salta, Alberto Escribas, explicó que hay hospitales salteños que tienen deudas incobrables y otros lograron recuperar dinero y hasta compraron ambulancias.

Por Aries, Escribas dijo que la Superintendencia trata de ayudar a los hospitales públicos a recuperar el dinero que adeudan las obras sociales haciendo las gestiones necesarias. En este sentido, detalló que los hospitales públicos deben facturar a las obras sociales y si las obras sociales ven una inconsistencia o no quiere pagar la deuda por alguna cuestión, el hospital tiene que mandar la facturación a la Superintendencia.

“La Superintendencia lo único que hace, si la deuda es consistente, es pasar la facturación a la Afip y la Afip hace el descuento a la obra social”, indicó y también señaló que muchos hospitales en Salta no recuperaban dinero “porque no sabían cómo recuperarlo”. “Algunos son hospitales importantes de la provincia, como el de Orán”, aclaró.

Por otro lado, se refirió al Materno Infantil y dijo que hay deudas que mantienen obras sociales con el nosocomio que datan de los años 2017, 2018 y 2019, pero aseguró que “son inconsistentes”. “Lamentablemente, pasados 180 días de no reclamar ni hacer nada, ya está perimida esta deuda y no hay cómo buscarla o recuperarla”, profundizó.

Según Escribas, este dinero que no puede recuperar el Materno Infantil ronda los 50 o 60 millones de pesos y desconoce por qué no se hicieron las gestiones a tiempo, aunque recordó que Federico Mangione no era el gerente del nosocomio en aquel momento. “Respecto a la deuda del año pasado que mantienen con el Materno Infantil, puedo decir que ya fue girada a la gerencia de nuestra Delegación y se está analizando para que se solucione”, recordó.

Por otra parte, señaló que el hospital San Bernardo recuperó el año pasado 311 millones de pesos y calificó a esto como un récord. Finalmente, destacó que el recupero del Papa Francisco “es para sacarse el sombrero, porque compró cinco ambulancias el año pasado con ese dinero”.