“La línea144 no funciona y no contempla en su mapa a la Provincia de Salta”

La legisladora aseguró, con tristeza, que “la línea 144 no contempla al Norte Argentino y no contempla en su mapa a la Provincia de Salta”. Indicó llegó a esperar 37 minutos sin ser atendida en la misma y que, en otra oportunidad, intentaron comunicarse junto a sus pares y la información que les brindó la operadora fue errónea.

Villamayor relató que al consultar sobre el procedimiento a realizar ante violencia psicológica en el seno familiar le indicaron que en la línea sólo podrían darle información sobre “aquella violencia que está contemplada en la ley 26.485”, desconociendo que esto se encuentra contemplado en la misma.

También, aseguró que le indicaron que la línea 144 sólo puede brindar asistencia a personas de Salta Capital, por lo que consideró que “de la experiencia vivida en el 144, entiendo que iniciar una campaña de colocación de carteles con una línea que no contempla el Norte de la provincia significa que nosotros estamos violentando aún más a aquella persona necesitada que fue en busca de ayuda”.

“Una persona necesitada que tiene que esperar 37 minutos, hasta se arrepiente y le garantizo que no vuelve a llamar”, afirmó la diputada antes de que el proyecto vuelva a comisión.

“El 144 no funciona y no podemos mandar a una mujer o a una persona del colectivo LGBTIQ+ a que haga una denuncia en un lugar en el que no va a tener respuesta”, concluyó.