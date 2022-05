Ocho de cada diez personas no sabe que tiene celiaquía

En el marco del Día Internacional de la Celiaquía, que se conmemora cada 5 de mayo, la cartera de Salud indicó que 8 de cada 10 personas no saben que padecen la enfermedad. Entre el 0,6% y el 2% de la población mundial la padece, y en el 60% de los casos, son mujeres.

La celiaquía es una enfermedad autoinmune producida por una reacción al gluten, proteína que está en ciertos alimentos como el trigo (y sus diferentes variedades), la avena, la cebada y el centeno (T.A.C.C.).

Un estudio realizado en el 2000, determinó que, en Argentina, uno de cada 167 pacientes puede desarrollar enfermedad celíaca.

La enfermedad celíaca puede aparecer en cualquier momento de la vida, no hay una edad específica en la que se sufra y según el Ministerio de Salud, 1 de cada 100 personas en la Argentina es celíaca.

La cartera sanitaria nacional indicó que 8 de cada 10 celíacos en nuestro país no sabe que tiene la enfermedad. Entre las causas, se incluye la falta de síntomas específicos, no acudir al médico o que este último no sospeche la enfermedad por lo variable de su forma de presentación.

El diagnóstico se obtiene mediante un análisis de sangre para medir los anticuerpos al gluten y algunas proteínas que se encuentran en el intestino. Si esta prueba da positiva, es probable que se realice una biopsia del intestino delgado.

Las personas con enfermedad celíaca deben seguir una dieta sin gluten de por vida para evitar la reaparición de los síntomas y el daño intestinal. Muchos alimentos, como la carne, el pescado, las frutas, las verduras, el arroz y las papas, sin aditivos ni algunos condimentos, pueden ser ingeridos de manera natural.

¿Cuáles son los síntomas que alertan sobre esta enfermedad?