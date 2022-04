Marocco dice que los cuestionamientos sobre la ausencia de Sáenz fue "un puterío"

El vicegobernador de la Provincia, Antonio Marocco, indicó por Aries que Gustavo Sáenz ya está en Salta y hoy a las diez de la mañana tiene agendado un acto en el hospital Arturo Oñativia.

Respecto del viaje de descanso que se tomó el gobernador de Salta, Marocco fue tajante: “No se puede dar la habitación dónde va a estar. Yo no pregunto si no me dicen a dónde va. Es medio un puterío, eso”.

“El decreto dice que se fue de descanso; dónde cómo y a qué hora, no. Se fue de descanso. Nada más”, cerró Marocco.