“Falta criterio en el Ejecutivo Municipal”

“No importa si ahora nos sale menos o después nos sale más. No hay cuidado por los recursos municipales y, además de eso, las cosas tampoco se hacen bien” expuso la concejal.

“Hay una competencia de egos en el manejo interno de la Municipalidad. Uno quiere tener más poder sobre el otro, no se tienen en cuenta los dictámenes, no se tienen en cuenta las recomendaciones. Cada uno hace lo que quiere y de esa manera no vamos a avanzar nunca”, lamentó.

Consideró que con las malas decisiones del Ejecutivo Municipal “estamos tirando los recursos y la gente está perdiendo tiempo y calidad de vida”.