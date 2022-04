Macri: “Sólo quiero consolidar la unidad y clarificar para qué queremos volver al poder”

“Reflexiones sobre liderazgo” fue el título de la charla que el ex presidente dio en la Universidad de Georgetown, en la capital de EEUU. Su anfitrión fue Alejandro Werner, ex funcionario del FMI

Desde Washington, EEUU - “Cuando se imprime plata como en Argentina, el resultado es la inflación descontrolada que tenemos”, le dijo el ex presidente Mauricio Macri a Infobae en esta capital, ayer al final una de las dos conferencias que dará esta semana en la Universidad de Georgetown.

En una breve charla con este medio, el ex mandatario habló sobre su futuro político, aunque no dio mayores pistas sobre si, finalmente, será candidato a presidente el año que viene.

“Mi única preocupación hoy pasa por consolidar la unidad de Juntos por el Cambio, clarificar el para qué vamos a volver al poder y comprometernos a hacer lo que hay que hacer para sacar adelante al país”, aseguró. Una respuesta similar dio cuando, en la conferencia, a la que asistieron unos 100 invitados y alumnos de Georgetown, muchos de ellos argentinos, le preguntaron por sus ganas de volver a ser candidato. “Es muy importante que estemos sólidos y tengamos claro por qué vamos a volver. Argentina necesita pasar por un cambio muy profundo”, agregó.

“Somos un equipo”, dijo entre risas mientras caminaba por el campus de la casa de estudios cuando se le preguntó por su reciente mediación en la interna del PRO, entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Se lo vio a gusto a Macri, acompañado por los ex funcionarios de su gobierno Gabriel Sánchez Zinny, ex ministro de Educación bonaerense, Fluvio Pompeo, ex secretario de Relaciones Internacionales, y Julieta Herrero, ex directora general de Discurso de Cambiemos.

También habló de cómo EEUU ve a la Argentina. “Acá hay gente que sigue creyendo en Argentina, a pesar del presente tan complicado que tenemos. Saben que se puede volver al rumbo que tuvimos entre 2015 y 2019 y están esperando. Más que nunca saben que las cosas van a cambiar”, aseguró.

Y dejó frases sobre Venezuela y Rusia. “La postura del país con respecto a Rusia es débil, siempre débil, lo mismo que el giro que damos otra vez con Venezuela. Es un tema del Gobierno, los descalifica a ellos, no a los argentinos. El mundo sabe que tenemos un compromiso con la libertad y que no avalamos a la dictadura venezolana”, afirmó.

Su charla ante alumnos e invitados giró sobre su noción de liderazgo. Macri repasó algunas de las ideas de su libro, Primer tiempo, como las cosas que aprendió de la experiencia de su secuestro, su llegada a Boca y el salto a la política, con la fundación del PRO, su rol como Jefe de Gobierno porteño y, luego, como presidente.

“Tenemos que pelear. Logramos estar entre los mejores países del mundo hace 100 años y vamos a lograrlo de nuevo, estoy seguro de eso. No podemos aceptar que nuestro destino sea irnos del país”, les dijo a los alumnos y repitió varias veces la idea de que “el populismo es muy peligroso”.

En otro pasaje jugó con el título de su libro y aseguró que “la segunda mitad ya está sucediendo, la segunda mitad del cambio. Mucha gente dudó atraída por el asado gratis, y ahora aumentamos la pobreza. No hay forma de cambiarlo si estanos comprometidos con nuestro esfuerzo personal. No se puede reconstruir un estado si no es de esa manera”.

Macri llegó ayer a la capital de EEUU luego de varias demoras en sus vuelos y volverá a la Argentina hoy mismo. Fue invitado por Alejandro Werner, el economista argentino-mexicano que estuvo a cargo del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo cuando Cambiemos obtuvo un cuestionado crédito por USD 54.000 millones, en 2018. Ahora Werner encabeza el Georgetown Americas Institute, en la prestigiosa Universidad de Georgetown, donde fue invitado esta semana el ex presidente a dar dos charlas.

A pocas cuadras de Georgetown está el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien también llegó hoy a DC -el funcionario de Alberto Fernández no viajó en el mismo vuelo que el ex presidente, según pudo saber Infobae- se moverá esta semana en esta capital entre el edificio del FMI, a pocas cuadras de la Casa Blanca, y la embajada argentina, en Dupont Circle.

Macri tomó un respiro de la intensidad argentina en el muy coqueto campus de Georgetown. Semanas atrás había dado una masterclass en el Centro para la Libertad Económica Adam Smith de la Universidad Internacional de Florida. Mientras define su futuro político de cara a las elecciones del año próximo, con la versión cada más fuerte de que sería candidato y con internas permanentes en Cambiemos, habló de liderazgo y su gestión. En el país, según destacó Infobae el domingo, medió en la tensión interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

El ex mandatario habló en el Georgetown Americas Institute de la prestigiosa universidad de DC y su anfitrión fue Werner. “Fue una casualidad de fechas” expresó el economista cuando este medio le preguntó por la visita de Macri en coincidencia con la Asamblea anual de Primavera que organiza como todos los años en esta época el FMI y el Banco Mundial.

El ex presidente habló en el auditorio del Centro intercultural (ICC) Edward B. Bunn, en el campus de la universidad. Se trata de un edificio de siete pisos –el auditorio está en el último– cuyos techos están cubiertos de paneles solares y cuyo nombre rinde homenaje al sacerdote jesuita que presidió el claustro en los años 60.

La web de presentación destacó sobre la charla: “¿Los líderes nacen o se hacen? ¿Cómo se aprende a liderar? El expresidente argentino Mauricio Macri fue nombrado una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista TIME en 2016 y 2018. En 2005 fundó un partido político que lo llevó a ser elegido presidente de Argentina, rompiendo con 70 años de bipartidismo en el país”. Ricardo Ernst, director ejecutivo del Programa de Liderazgo para América Latina, dio las palabras de bienvenida y María Cancian, decana de la Escuela de Políticas Públicas McCourt de la universidad, lo presentó. Werner, en tanto, moderó la exposición.

Hoy, en el mismo lugar, dará otra disertación sobre “Lecciones de una presidencia”. “¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan quienes buscan transformar un país? El cambio siempre enfrenta enormes obstáculos, sin embargo, frente a tales obstáculos, ¿es posible el cambio? Y, si es así, ¿cómo?”, se preguntan los organizadores del evento, quienes aseguran que con Macri la Argentina “recuperó su papel como líder en la región, al albergar las reuniones del G20 y coordinar la respuesta regional a varias crisis hemisféricas”. Esta vez, Werner será el presentador y Diana Kapiszewski, profesora asociada del Departamento de Gobierno de la Universidad de Georgetown, moderará la charla.

Georgetown fue creada en 1789 y es la universidad católica más antigua de Estados Unidos. Tiene más de 12.000 estudiantes de grado y posgrado, cinco campus y también Georgetown Qatar. Algunos de sus alumnos son el ex presidente de EEUU Bill Clinton; el de Colombia, Iván Duque Márquez, los reyes Felipe VI de España y Abdullah II de Jordania, y el actor Bradley Cooper.

