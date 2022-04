Troglio se fue de San Lorenzo: “Es el momento”

Tras la eliminación de la Copa Argentina en penales, frente a Racing de Córdoba, el presidente de San Lorenzo, Horacio Arreceygor, se acercó a Pedro Troglio y le pidió que continúe. Sin embargo, el DT ya tenía la decisión tomada.

"Hablé con los dirigentes y manifesté que no voy a seguir. Ellos me pidieron que espere hasta mayo, pero faltan cinco partidos y un mes es mucho tiempo. Esto es responsabilidad del entrenador. No quiero estar a cualquier costo. Por agradecimiento a ellos creo que lo mejor es descomprimir", comentó el técnico.

"Habíamos arrancado bien, pero la manera en que nos tocó perder hoy... Me parece que lo justo es no esperar hasta mayo, cuando seguramente habrá una decisión de tener que rearmar todo", amplió.

Añadió cómo influyó el resultado con el equipo que juega en el Federal A: "aunque el partido hubiese sido distinto y hubiéramos jugado fantástico, me parece que no pasar con Racing de Córdoba ameritaba esta decisión. La única manera de generar tranquilidad es ésta".

Lo más probable es que Fernando Berón quede como interino. Mientras el Ciclón se incendiaba, Marcelo Tinelli subió a sus redes una imagen observando el entrenamiento de Xolos durante sus vacaciones en México.





Fuente: Olé