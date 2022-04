COVID-19: los casos bajaron de tres mil a siete por día

Desde el programa de Vigilancia Epidemiológica informó, además, que desde mediados de marzo no se registran muertes en la provincia, pero que no hay que descartar un rebrote.

El jefe del programa de Vigilancia Epidemiológica, Francisco García Campos, aseguró que en Salta hay un descenso en los casos de coronavirus, con un promedio de siete por día, en comparación con enero de este año, donde se notificaron tres mil casos diarios.

García Campos recalcó que el hecho de que no se hayan notificado casos en un día, no significa que no pueda haber un rebrote y agregó que desde mediados de marzo ya no se registraron muertes por COVID-19. Hasta el momento la pandemia en la provincia se ha cobrado 3412 vidas.

Por último, el especialista indicó que todos los días se internan alrededor de quince personas con sospechas de coronavirus en los servicios de salud de la provincia.