“Estamos en una situación difícil para la democracia”, dijo Nora Giménez

La senadora nacional por Salta analizó el presente político nacional y dijo que no sólo existe una situación difícil no sólo por lo que pasa en el Poder Ejecutivo sino también por lo que sucede en el ámbito de la Justicia, pero nadie habla de lo segundo.

En diálogo con Hablemos de Política, la legisladora indicó que le llama la atención que no se hable ni se observe algunas decisiones muy complejas de la Justicia y hasta se contraponen con la propia Constitución, pero indicó que esto obedece a que el de Argentina es un sistema presidencialista por naturaleza, por lo que siempre la lupa está puesta sobre el Ejecutivo.

“Estamos en un momento crítico, difícil, no sólo para el Frente de Todos sino para la democracia argentina”, sostuvo.

En referencia a las tensiones internas del Frente de Todos indicó que “se está mostrando un debate público” de acuerdos y desacuerdos, pero aseguró que esto no significa una puja de proyectos personales sino que las diferencias tienen que ver con las políticas públicas.

“En el caso del acuerdo con el FMI, hay legisladores que no votaron a favor y otros sí. Yo voté por el no porque entendía que dentro del acuerdo debía quedar clara la responsabilidad de Macri, el compromiso de investigarlo y la responsabilidad del Fondo que incumplió su propio estatuto, pero esto no significa un quiebre”, manifestó Giménez.

En tal sentido destacó que plantearon una propuesta alternativa “porque nos parece una verdadera injusticia que los que no usaron los fondos que fueron fugados deban pagar una estafa que debe ser condenada”, dijo la legisladora.

Por ello, planteó que se avanza con un proyecto para modificar la Ley de Entidades Financieras para que, aparatados de los extremos, se levante el secreto bancario por orden judicial y organismos específicos como la Comisión Revisora de Cuentas y pagos de Endeudamientos Externos, tenga acceso.

“Vamos avanzando con propuestas y proyectos concretos, no estamos cruzados de brazos mirando la pelea”, concluyó la senadora por Salta.