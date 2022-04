Hilda 'Chiche' Duhalde confesó sentir "un asco terrible" por el kirchnerismo

La ex primera dama y exsenadora Hilda "Chiche" Duhalde aseguró que tanto el kirchnerismo como la agrupación La Cámpora le producen "un asco terrible", e indico que jamás le cayó bien la vicepresidenta Cristina Kirchner "por una cuestión de piel".

Hilda Duhalde dijo lamentando la situación que le "duele cuando hablan de peronismo" y los "meten a todos en la misma bolsa".

"No quiero que los medios me mezclen con el cristinismo, con el kirchnerismo, con La Cámpora porque no tengo nada que ver. Me producen un asco terrible", afirmó en diálogo con Radio Rivadavia.

Fuente: Perfil