Este martes se reunirán los 3 órganos de conducción del PJ

Almirón sostuvo que aceptó la tarea de reordenar el PJ si se trabajaba en forma conjunta. “Si no, no estaría en este momento hablando en nombre del partido porque no hubiese aceptado el cargo. Yo no acepté el cargo por figurar o por intereses personales. Lo hago, como lo hice toda mi vida, con vocación política”, afirmó.

Sostuvo que el Congreso Provincial, el Consejo Provincial y la Comisión de Acción Política están trabajando en forma conjunta y que, en ese marco, se reunirán en el próximo martes, en el Círculo de Legisladores, para “delinear las tareas a seguir de aquí en más, hasta llegar a elecciones internas para elegir la conducción legitimada por el voto del afiliado”.