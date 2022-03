Por primera vez desde su fundación, la base Belgrano II será habitada por mujeres

Una oficial de la Fuerza Aérea oriunda de Jujuy y dos suboficiales del Ejército provenientes de Buenos Aires y Formosa se convirtieron este verano en las primeras mujeres en habitar Belgrano II, la más austral e inaccesible de las bases que Argentina opera en su territorio antártico y en la que todo su personal fue masculino desde su fundación en 1979.

Nacida hace 30 años en la localidad jujeña de Palpalá, la primer teniente Mayra Gordillo cumple el rol de segunda jefe de la dotación compuesta por tres mujeres y catorce hombres que deberá sostener tareas científicas y logísticas hasta que sus relevos lleguen hasta ese lugar a principios de 2023.

Belgrano II está construida sobre el Nunatak Bertrab (un pico montañoso rodeado de hielo), en bahía de Vahsel, sobre la costa Confín en la Tierra de Coats, y a nivel internacional es la más austral asentada sobre tierra firme.

Por su parte, la sargento primera María Soledad Domínguez es una bonaerense de 41 años que habitualmente se desempeña como oficinista del Ejército Argentino, al que ingresó en el 2001.

En diálogo con Télam afirmó que siempre tuvo ganas de viajar al continente blanco porque "cuando uno entra al Ejército una de las primeras cosas que nos enseñan es sobre la Antártida", por lo que cuando se sintió preparada se postuló al curso que le permitió cumplir su sueño.

En la base tiene a cargo el depósito de víveres, pero como el resto de la dotación colabora en distintas actividades. "Hay un gran clima de trabajo y también como mujeres entendemos el precedente que sienta nuestra presencia acá", completó Domínguez.

"Va a ser una prueba más de que las que vienen detrás pueden asumir estos y nuevos desafíos"Noelia Fernández, responsable ambiental de Belgrano II

"En 2014 ya me había postulado para venir a la Antártida pero no había quedado seleccionada, esta vez se me dio y es un orgullo que haya sido para formar parte de la primera dotación mixta de Belgrano II", dijo Noelia Fernández, una formoseña de 38 años que con el rango de sargento es camarera en el Ejército Argentino pero durante 2022 será la responsable ambiental de Belgrano II.

Y agregó: "No fue muy difícil tomar la decisión porque desde que ingresé al Ejército a los 21 que me toca estar lejos de la familia".

Noelia, quien se encarga en la base de la separación, tratamiento, reciclaje y almacenamiento de los residuos para cumplir con los protocolos ambientales, señaló que el arribo junto a otras dos mujeres a Belgrano II para pasar el invierno "va a ser una prueba más de que las que vienen detrás pueden asumir estos y nuevos desafíos".

