Hebe de Bonafini : “Alberto Fernández no tiene nada que ver con el proyecto kirchnerista”

En el marco de la fuerte interna oficialista y en la previa del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Cristina Kirchner visitó a Hebe de Bonafini y a otras integrantes de Madres de Plaza de Mayo en la sede de la Asociación.

La referente de la lucha por los Derechos Humanos dio algunas precisiones de cómo se desarrolló el encuentro, e hizo un análisis de lo que sucede en la Argentina y en la gestión de Alberto Fernández.

Bonafini afirmó que “No hay discusión, ya lo dijo Fernández: ‘Yo soy el que manda, yo soy el que decide’. El tema es que encontró otra gente para mandar, manda a otros para que digan lo que él piensa, así que es complicado, puso gente para que hable por él”.

La madre de Plaza de Mayo se desentendió de Massa y señaló que: "no tiene nada que ver con nosotros, mucha gente que entró no tiene que ver. A medida que muestra su cara, Alberto no tiene nada que ver con el proyecto kirchnerista. La verdad que está mucho más a la derecha que cualquiera porque en vez de ir a ver a un niño pobre que no come ni tiene zapatos, y solo le queda tomar paco para que no le duela el estómago, se fue a tortuguitas. Él ahí ya dijo con quién quiere estar y a quién va a defender”.

Hebe de Bonafini expresó su opinión respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: “Con el FMI no hubo discusión, ya estaba todo arreglado. Nos hicieron creer que nosotros podíamos discutir... Acá se tendría que haber hecho un paro general, así se daban cuenta de quién es el que hace caminar al país. Los trabajadores están todos explotados, mal pagos y ganando una miseria”.

En torno al acto por el Día de la Memoria que se realizará este jueves sostuvo que “el grito de mañana tiene que ser siempre por la Justicia, pero por una Justicia que es la que nos falta, porque la palabra Justicia le pertenece al pueblo tiene que ver con el hambre, que es un grado de injusticia espantoso, que los pibes tengan un proyecto que eso no sea solo un plato de sopa. No es que la comida la sopa y los fideos ya está, falta de todo en el barrio”.

Fuente: Infobae