Incrementan los reclamos por las calles en mal estado

En calle Rivadavia 1200 se hundió una placa completa de hormigón y produjo un pozo de más de un metro de profundidad, que si bien está señalizado, aún no comenzaron las obras.

“Este pozo está hace un mes y en una de las lluvias fuertes se terminó de hundir, es algo muy peligroso. Había una filtración de agua antes de esto y vino Aguas del Norte pero después no volvió”, dijo una vecina de la zona.

A unas cuadras, hay una pérdida de agua por un caño roto en Laprida entre San Juan y Mendoza que se estanca dos cuadras adelante, la cual hasta el momento no ha tenido respuesta de Aguas del Norte.

“Hace un tiempo me encontré con la Intendenta y me saludó muy atentamente pero no me lo solucionó. Aguas del Norte y el Ente Regulador tampoco. Vamos a manifestarnos si no me solucionan el problema hoy”, afirmó una vecina por Aries.