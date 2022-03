Una senadora cristinista le pidió firmeza a Alberto Fernández para combatir la inflación

Juliana Di Tullio, senadora nacional que responde políticamente a Cristina Kirchner y que votó en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, le pidió a Alberto Fernández firmeza para combatir la inflación.

“Hace meses que vengo hablando de convocar a todos los actores políticos, sociales, culturales, económicos, del mundo del trabajo... para ver si nos ponemos de acuerdo en cuánta pobreza tolera la Argentina”, señaló la legisladora por la provincia de Buenos Aires luego de que el Presidente haya anunciado la convocatoria con los distintos sectores para esta semana. En ese sentido, Di Tullio criticó a quienes siguen diciendo “si ordenamos las cuentas, achicamos los gastos, y seguimos así, en 20 años se va a achicar la pobreza”: “¿Quién tiene cara para decirle a una familia pobre ‘aguantá 20 años’?, mientras hay una porción pequeña de la población que se llena los bolsillos”.

En diálogo con Radio 10, apuntó contra ese “pequeño” sector que tiene “rentabilidades en este país que no las tendría en ninguna parte del mundo; no solamente con la bicicleta financiera, sino también con la producción de bienes y servicios, y además no la dejan en la Argentina”.

“Todos y todas tenemos que colaborar, no creo que haya alguien en este país que quiera vivir con 50′% de pobres”, reclamó. “Obviamente que acá hay dos modelos de país en disputa, no soy ingenua”, agregó para insistir con que debe haber también un compromiso de la sociedad: “En qué momento no siente empatía alguien que también va al supermercado; no te pido después que me votes pero ayudame a dar la pelea contra la inflación, con el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y locales”.

Tras señalar que la única herramienta para “dirimir los intereses” es la política, le pidió a Alberto Fernández ponerse “firme frente a la fuerza que tiene la concentración monopólica en la Argentina”. “No con los pequeños chacareros, estamos hablando de quien concentra la gran ganancias”, aclaró.

“A todos nos afecta la suba de precios, independientemente de si nos vota o no”, continúo y enfatizó con que “nos tenemos que unir todos los argentinos”.

En medio de la interna que cruje en el Frente de Todos, Di Tullio planteó que en medio de la crisis económica “a la gente le importa nada si hay una pelea” entre el Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Tras cuestionar “a los propios” por operaciones hacia el interior de la coalición, la senadora remarcó: “Para enderezar este barco, el Presidente me tiene al lado, espalda con espalda, nos tiene a todos”. “Hay que ser firmes, el Gobierno no es el poder real, por eso la política siempre apela al compromiso de las grandes mayorías”, agregó.

“¿Cómo les hacés a quien tiene más fuerza? En principio, poniéndote más fuerte. Eso es lo que hace alguien que conduce los destinos de la Patria, que es el Presidente de la República, y atrás tenemos que estar todos, pero poniéndose muy firme”, declaró.

Si bien Di Tullio es de las senadoras que responden a la vicepresidenta, aclaró que “una cosa es votar según lo que uno interpreta del entendimiento con el FMI, y otra dar una pelea central que tiene que ver con la vida cotidiana de los argentinos, que afecta a los ingresos reales de los trabajadores”.

“¿Cómo vamos a hacer para recuperar el salario de los trabajadores si no combatimos la inflación? Son intereses complejos, para eso necesita fuerza el Presidente y acá nos tiene”, concluyó la senadora del Frente de Todos.

Infobae