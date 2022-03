Este martes trabajadores de Ledesma se movilizarán para que Gerardo Morales los reciba

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) de Jujuy viene denunciando desde hace meses que la firma tomó la decisión de despedir a sus empleados por el solo motivo de haber tramitado a través de la ART licencias por accidentes y enfermedades producidas en el ámbito laboral, así como haber pedido el pase a otras áreas que no sean las de cosecha. El único justificativo de la empresa es que "se encuentran disminuidos en su capacidad laboral”.

“A esta altura ya son más de 20 los despedidos, pero van a seguir cayendo telegramas”, dijo a Salta/12 Benjamín Ramírez, secretario general de la UATRE Jujuy. Además, aseguró que lo mismo está sucediendo en el sector de la caña y la papelera, aunque allí “son otros los gremios que tienen que defender a sus trabajadores".

Tras días de paro y movilización en las instalaciones, y con un Ministerio de Trabajo provincial que no logró que la firma acceda a reincorporar a sus empleados en las conciliaciones obligatorias, el martes pasado, reunidos en asamblea de la que participaron varias organizaciones sociales y sindicales de la zona, así como de derechos humanos y agrupaciones políticas que les manifestaron su apoyo, tomaron la decisión de visibilizar aún más su lucha y pedirle directamente al mandatario provincial que interceda por sus puestos laborales.

“Venimos de varias reuniones con la empresa y asistimos a todas los llamados del Ministerio de Trabajo, pero la postura de Ledesma es intransigente”, explicó Ramírez, “imaginate que mientras teníamos las audiencias, ellos seguían mandando cartas de despido, están decididos a correr a todos los que les molestan”.

La empresa rompe vínculos laborales casi siempre por motivos de salud, “la gente ya no les sirve y los despide por cualquier motivo”, agregó el sindicalista y contó que echaron a tres trabajadoras del sector de empaque “por sobrepeso”. “Son todos actos discriminatorios”, afirmó.



Por esta situación, el próximo martes 22 se concentrarán en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy, a las 10 de la mañana, “para recorrer el centro en marcha y volver hasta Casa de Gobierno para hacer un acto con todas las organizaciones que nos apoyan”. En ese mismo acto esperan que Gerardo Morales los atienda y se comprometa a buscar una vía de solución, “hoy (por el viernes) ya le mandé nota formal pidiendo audiencia para ese mismo día”.

“Cuando se inició la zafra la temporada pasada, el gobernador se hizo presente a cortar la cinta y dejar inaugurada la zafra, entonces nosotros desde el sindicato creemos que así como va a reunirse con la empresa, ahora tiene que darle respuesta a sus trabajadores e intervenir por sus ciudadanos”, sostuvo.

Para Ramírez, Ledesma está realizando una reforma laboral para tercerizar al 100% de sus empleados, “cada vez son menos los propios y los contratados por terceros ya son más del doble”, advirtió. Mientras, un grupo grande de cosecheros que cumplían taresa generalmente bajo sus directivas no fueron convocados en esta ocasión, “hay muchos que están desde septiembre sin trabajo porque llaman a gente de otros lugares para no volver a contratarlos a ellos”. “Prefieren eso porque los tercerizados son descartables, ellos no se tienen que hacer cargo de nada”, esgrimió.

Desde la última audiencia de conciliación que se encuentran en estado de alerta y movilización, “y como desde Trabajo nos dijeron que no pueden hacer nada, vamos a pedirle a Morales que lo haga", concluyó.

Desde que se dedica a la actividad citrícola, el ingenio Ledesma amplió su territorio producido y hoy es uno de los principales exportadores del país. En la campaña 2020, se consolidó como la empresa líder colocando en el exterior 27.943 toneladas de frutas (85% naranjas y el 15% limones). En temporada, se calcula que emplea algo más de 3.500 operarios entre propios y tercerizados.

El propietario del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, ha sido señalado como parte del aparato ilegal represivo que impuso en la década del 70 la última dictadura cívico militar. En ese contexto, se conoce como la Noche del Apagón a los hechos sucedidos entre el 20 y el 27 de julio de 1976, cuando la dictadura y la empresa Ledesma organizaron cortes de luz en varias localidades de Jujuy, entre ellas Libertador y Calilegua, con el objetivo de secuestrar a trabajadores, estudiantes, militantes y profesionales del campo popular. Precisamente, en este momento se está realizando el juicio por varias personas que fueron detenidas ilegalmente, algunas de ellas luego desaparecidas, en la Noche del Apagón.

Fuente: Salta 12