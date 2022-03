La municipalidad le prohíbe trabajar a un vendedor ambulante de café 

El trabajador dijo que él ofrece un servicio que todos necesitan y que está repartiendo papeles para que la gente lo ayude y se organice mejor para evitar el caos.

“Yo ocupo de 6:30 a 10:30. En cuatro horas desocupo el lugar. La gente necesita mi servicio. Yo no me voy a mover de acá. Yo voy a luchar, no soy marcha ni piquete pero soy un trabajador”, dijo el vendedor.