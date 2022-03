"En el norte se hacen colecta por los hospitales y acá se inauguran"

El diputado por el norteño departamento San Martín, Franco Hernández Berni, indicó que lo escuchó con atención al gobernador Sáenz hablar de federalismo y descentralización pero añadió que “sus ministros no le hacen caso, porque sólo recorren e inauguran obras en el Valle de Lerma”.

“Señores ministros, háganle caso al Gobernador, vamos al interior, sólo se reúnen con los diputados oficialistas, los felicito, pero también nosotros somos electos por el voto popular, escuchen a todas las voces, recorran la Provincia, no el Valle de Lerma, si los ministros no lo quieren llevar al Gobernador, yo me ofrezco, no le va a pasar nada”, dijo el legislador.

En tal sentido, indicó que en el norte “no tenemos médicos cirujanos, sin embargo se inauguran hospitales acá sólo en Capital y me pone contento porque es la salud de los salteños, pero el orden de prioridades está desordenado, le propongo un diálogo con todos los sectores políticos”.

“Señores ministros, díganle la verdad al Gobernador”, reclamó el legislador y añadió que son esos funcionarios los que tienen que llevar las respuestas y no puede caer toda la responsabilidad sobre una sola cabeza.

“Seamos realmente federales, descentralicemos, en San Martín se hacen colecta para los hospitales y acá se inauguran. Salta no termina en el Cerro San Bernardo”, dijo Hernández Berni y aclaró que su manifestación es a modo de “cooperar en términos políticos”.